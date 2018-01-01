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صراع فضائي لخطف محمد أبو تريكة

منذ 18 دقيقة
كتب: علي سمير
صراع فضائي لخطف محمد أبو تريكة

محمد أبو تريكة

بات محمد أبو تريكة، لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق، محط أنظار القنوات الفضائية المصرية والعربية خلال الفترة المقبلة، بعد قرب إنتهاء عقده مع قنوات بي إن سبورتس القطرية، والذي ينتهي في أبريل المقبل.

ووفقًا لمصادر مُقربة من اللاعب، أكدت تحفظه على تجديد عقده مع مسئولي القناة القطرية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن اقترب من العودة لمصر، بعد توصية محكمة النقض، بإلغاء القرار السابق، بشأن وضع اسمه في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، وأشار المصدر إلى أن القناة القطرية تقدمت بعرض مُغري لتجديد عقد اللاعب بمبالغ طائلة إلا أن أبو تريكة، قرر تأجيل الأمر لوقت لاحق بعد دراسة الوضع المستقبلي بالنسبة له.

وأكد مصدر أن الصراع سيكون «حامي الوطيس» بين القنوات الفضائية المصرية والعربية على أبو تريكة خلال الفترة المقبلة، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في مصر والوطن العربي.

وينتظر أن يكون أبو تريكة، «فرس الرهان» بين القنوات للاستعانة به في الاستوديوهات التحليلية المصرية، خاصة بعد حصول بعض القنوات المصرية على حقوق بث ونقل مباريات عالمية كبيرة في الفترة الأخيرة، بجانب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، فضلا عن تصريحات خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن التليفزيون المصرى سيقوم بإذاعة 24 مباراة من كأس العالم، مؤكدًا أن هناك إجراءات سيعلن عنها قريبا، وهو ما سيكون عاملا مهمًا للغاية لوجود أبو تريكة في الاستوديوهات التحليلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجهز فيه قناة الأهلى عرضا مغريا لخطف أبو تريكة ليكون ضمن فريق عمل القناة الرسمية للنادي في حالة عودته إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

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