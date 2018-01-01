عبدالله السعيد يرفض مزاملة «إبراهيموفيتش» في الدوري الأمريكي

تلقى عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مكالمة تليفونية من أحد وكلاء اللاعبين، خلال الفترة الماضية بعد أزمته مع الأهلي، وعرض عليه الإنتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة نادي لوس أنجلوس جالاكسي، خاصة أن باب القيد في الدوري الأمريكي ما زال ساريًا.

من جانبه، أكد عبدالله السعيد، أنه لن يحسم قراره بشأن النادي الذي سينتقل له، مشيرًا إلى أنه سيختار العرض المناسب بعد انتهاء فعاليات مونديال روسيا 2018.

وكان الأهلي قد نجح في تمديد عقد السعيد لمدة موسمين، قبل أن يقوم مجلس النادي برئاسة محمود الخطيب بعرض اللاعب للبيع أو الإعارة في نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي يضم بين صفوفه عدد من نجوم أوروبا يأتي أبرزها زلاتان إبراهيموفيتش، الذي فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد في الأيام الماضية.