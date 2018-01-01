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رامز جلال يطلب استضافة محمد صلاح في «برنامج المقالب»

منذ 54 دقيقة
كتب: علي سمير وأحمد خالد
رامز جلال يطلب استضافة محمد صلاح في «برنامج المقالب»

رامز جلال

يجري فريق الإعداد التابع ببرنامج المقالب الرمضاني مع رامز جلال، محاولات مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل إقناعه باستضافته في إحدى حلقات البرنامج.

ورفض اللاعب عرضًا مغريًا وصل إلى 250 ألف دولار وطلب صلاح مهلة من أجل التفكير، على أن يكون الرد الرسمي خلال أيام، من أجل تصوير الحلقة في أقرب وقت في روسيا.

وعرض رامز على اللاعب الحصول على 250 ألف دولار مع وضع شروط السرية وعدم الإعلان عن معرفة النجوم المسبقة للمقلب أو الحديث عنه في وسائل الإعلام.

وعلمت "الوطن" أن برنامج رامز جلال هذا العام سيعتمد على ضيوفه من فئة الرياضيين بمناسبة تزامن كأس العالم مع شهر رمضان والذي يتناسب مع موعد إذاعة البرنامج، وقام نجوم الرياضة باستلام اسكريبت الحلقة "مضمون المقلب" وتم التشديد عليهم بعدم الإعلان عن التصوير وكذلك التظاهر بعدم معرفتهم بالمقلب لإقناع الجماهير والمشاهدين.

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