«مرتضى» يهدد الأعضاء واللاعبين: «مافيش كراسي ولا مرتبات ولا فرع أكتوبر»

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نادي الزمالك
قال رئيس نادي الزمالك خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية منذ قليل داخل النادي عبر الإذاعة الداخلية أن اللجنة المالية المشرفة على النادي تقف عائقا أمام المجلس من أجل مواصلة العمل داخل النادي.
وتابع "مافيش نادي 6 أكتوبر خلاص ومافيش كراسي للنادي ومافيش مرتبات ولاعبي الفريق هددوا بالرحيل".
وتطرق قائلا "أنت بتقولي يا خالد أحصل علي الأموال من اللجنة ودا مش هيحصل وهذا مجلس شرعي ومنتخب وتاني بفهمك أنا مبخافش من حد أنت بتعاقبني علي أيه".
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