«مرتضى» يهدد الأعضاء واللاعبين: «مافيش كراسي ولا مرتبات ولا فرع أكتوبر»

مصلحة الضرائب تكشف عدد الهيئات الحاجزة على نادي الزمالك

أخطرت مصلحة الضرائب، اللجنة المشرفة مالياً على نادي الزمالك، بوصول عدد البنوك والهيئات الحاجزة على نادى الزمالك، إلى 58 بنكا وهيئة، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد