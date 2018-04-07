خلافات فى الأهلى على عودة «جمعة» والغيابات تطول «سعد وعاشور»

نقلا عن العدد الورقي

كشف مصدر مُطلع داخل النادى الأهلى، وجود خلافات داخل جهاز الكرة بالنادى، على عودة صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق من السعودية، وإنهاء إعارته لفريق الفيصلى السعودى، بعد عرض عبدالله السعيد للبيع بقرار من مجلس الإدارة، لتوقيعه للغريم التقليدى الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر إن هناك أكثر من رأى داخل جهاز الكرة حول إعادة اللاعب للفريق الكروى خلال الفترة المقبلة لتعويض السعيد، مشيراً إلى أن بعض المعارضين لعودة اللاعب لم ينسوا له أزماته وعدم التزامه خلال فترة وجوده بالفريق، وأنه من وجهة نظرهم لم يكن على المستوى الجيد الذى يملأ فراغ عبدالله السعيد، وشددوا على أنه ليس الخيار المناسب، ولن يستطيع تعويض غياب السعيد، فيما يرى المؤيدون لعودته أنه الوحيد المتاح حالياً رغم كل التحفظات التى تحيط به.

وغاب سعد سمير، لاعب الفريق عن مران فريقه الجماعى الذى أقيم صباح أمس، بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية، وسيخضع اللاعب لاختبار طبى غداً لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات، فيما اكتفى حسام عاشور بالمران فى الجيم، حيث يعانى من إصابة بكدمة فى إصبع القدم والتى تعرض لها خلال مشاركته فى معسكر المنتخب الأخير.

«معوض» يدرس تأجيل حلم «الرجل الأول»..

فى سياق آخر، عقد حسام البدرى، ومعاونه أحمد أيوب، عدة جلسات مع سيد معوض مدرب الفريق من أجل إقناعه بالاستمرار فى الجهاز الفنى للفريق الأحمر، حيث يدرس المدرب الرحيل لخوض تجربة الرجل الأول كمدير فنى خلال الفترة المقبلة، ويأمل البدرى فى بقاء معوض معه.

خاصة أن هناك حالة كبيرة من الاستقرار داخل القلعة الحمراء وتحقيق الجهاز الفنى نتائج جيدة فى الموسمين، ومن المقرر أن يقوم معوض بحسم مصيره من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء فى الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن المجلس يرغب فى تجديد عقد الجهاز الفنى فى أقرب وقت.

جاهزية «سليمان وباكا» لمواجهة طنطا..

ويواصل الفريق تدريباته اليوم السبت، استعداداً لمواجهة فريق طنطا، حيث أعلن وليد سليمان، جاهزيته لمواجهة أبناء السيد البدوى المقرر إقامتها الاثنين المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، واستقر «البدرى» على الاعتماد على إمكانية الاستعانة به بشكل أساسى خلال لقاء طنطا، خاصة فى ظل تألقه بالتدريبات.

ومن المقرر أن يدفع «البدرى» بالجنوب أفريقى باكامانى خلال لقاء طنطا أيضاً من أجل منحه فرصة المشاركة، فى ظل عدم مشاركته طوال الفترة الماضية لاعتماده على الثلاثى أزارو وأجاى وعلى معلول، خاصة أن لائحة اتحاد الكرة تسمح بضم 4 أجانب فى القائمة على أن يشارك ثلاثة منهم فقط فى تشكيل الفريق.

والنادى يستعد لتسويق حقوقه

فى سياق آخر، يستعد النادى لطرح مزايدتين عامتين للعام المالى 2017 - 2018، بنظام المظروفين الفنى والمالى، لتسويق حقوق رعاية الأهلى، وتسويق حقوق البث، وتتعلق المزايدة الأولى، بطرح تسويق حقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاثة مواسم رياضية، تبدأ من الموسم 2018-2019 وتنتهى بنهاية الموسم 2020-2021، وتحدد لها مبلغ عشرة ملايين جنيه كتأمين ابتدائى، بينما تم رصد مبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة كراسة الشروط، وتنعقد جلسة الاستفسارات الفنية لهذه المزايدة ظهر السبت المقبل، على أن تكون جلسة فتح المظاريف الفنية، يوم السبت الموافق 14-4-2018.

وحملت المزايدة الثانية، وتم تخصيصها لطرح تسويق حقوق البث لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بالدورى الممتاز لمدة ثلاثة مواسم رياضية، تبدأ من الموسم 2018 - 2019 وتنتهى بنهاية الموسم 2020 - 2021، وتحدد لها مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه كتأمين ابتدائى، ومبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه قيمة كراسة الشروط، بينما تنعقد جلسة الاستفسارات الفنية لهذه المزايدة يوم السبت الموافق 7-4-2018 الساعة الثانية ظهراً، على أن تكون جلسة فتح المظاريف الفنية، يوم السبت الموافق 14-4-2018، الساعة الثانية ظهراً.