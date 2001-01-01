«مجاملات وفسيخ» فى قطاع الناشئين بالزمالك.. اتهامات بالجملة للمدير الفنى و«سلطان» يرد «عينى مليانة»

نقلا عن العدد الورقي

والد لاعب يتهم غانم سلطان بتطفيش نجله من القطاع لصالح ابن ولى أمر أهداه «4 كيلو فسيخ»..

والد عمرو خيرى: إيهاب جلال طلب تصعيد نجلى فعجلوا برحيله.. وأخفوا عرضاً من سموحة لضمه

استمراراً لمسلسل الأزمات فى نادى الزمالك، تكشف «الوطن» أزمة جديدة داخل قطاع الناشئين بالنادى، طالت بسبب المجاملات والمحسوبية، اللاعب عمرو خيرى لاعب فريق 2001، آخر ضحايا قطاع الناشئين بالنادى.

محمد خيرى والد اللاعب اتهم غانم سلطان، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى، بالتخطيط لرحيل نجله من القطاع لصالح لاعب على صلة قرابة بعضو مجلس إدارة سابق، ونجل وكيل لاعبين قريب من رئيس النادى، مشدداً فى اتهاماته التى سجلها بصوته لـ«الوطن» على أن غانم سلطان تلقى هدايا مختلفة من بعض أولياء أمور لاعبين من أجل قيدهم فى القطاع والحفاظ عليهم، قائلاً «فيه لاعب أبوه من كفر الشيخ جاب 4 كيلو فسيخ لغانم سلطان، وبعدها تم قيده فى الفريق، غير هدايا تانية يحصل عليها المدير الفنى للقطاع لمجاملة وقيد لاعبين».

وأكمل والد اللاعب: «نجلى تعرض لمؤامرة مكتملة الأركان داخل قطاع الناشئين بنادى الزمالك كان بطلها غانم سطان كونه المتحكم فى كل ما يتم داخل القطاع، عمرو كان من الأعمدة الأساسية بفريقه وشارك فى كل مباريات الموسم الماضى وقدم مستوى مميزاً، ومع ذلك حرموه من السفر مع الفريق فى دورة الإمارات ولم يتم قيده»، مشدداً على أن أمير عبدالعزيز المدير الفنى السابق لفريق 2001 بالزمالك أكد له أنه كمدير فنى للفريق سجل «عمرو» فى قائمة الـ23 لاعباً وقدم المستند إلى علاء مقلد، المدير التنفيذى للنادى وعضو مجلس الإدارة، ولكنه فوجئ بأن «عمرو» من ضمن الراحلين وقال له إن قرار استبعاد «عمرو» من قائمة الفريق لأسباب لا يعلمها، «وأتمنى له التوفيق فى أى فريق آخر».

وتابع والد اللاعب: «غانم سلطان قال لى بالحرف أمام محمد صبحى المدير الإدارى للقطاع (فيه 7 لاعبين مفروضين علينا من مجلس الإدارة خاصة من أعضاء المجلس، عشان كده لازم نمشى 7 زيهم)، وابنى عمرو كان واحد منهم ضحية للمجاملات والمحسوبية»، موضحاً أن «صبحى» رفض رحيل «عمرو» وأكد لغانم سلطان أن أوراقه سليمة وهو لاعب مفيد ومهم فى فريقه، إلا أن «غانم» عنفه بشدة وهدده بالإقالة.

ترضية وكيل لاعبين على علاقة بـ«مرتضى» ومجاملة لاعب آخر والده حوّل بيته لمسكن ومطعم خاص للاعبين المغتربين

وشدد والد اللاعب أيضاً على أن غانم سلطان يجامل لاعباً بفريق مواليد 2001 لكون والده يوفر مكاناً لسكن اللاعبين المغتربين بالنادى، ويجهز لهم وجبات خاصة للحفاظ على مكان ابنه الذى لم يشارك مع الفريق سوى فى مباراة واحدة الموسم الماضى.

وأكد محمد خيرى أنه أمام المجاملات وتعرض نجله للظلم أخطر رئيس النادى بكل ما يحدث فى القطاع، وعلى الفور قام «مرتضى» باستدعاء نصر إبراهيم ومسئولى القطاع وتم تفعيل عقد نجله، ولكن المفاجأة أنه تم إبلاغ اللاعب بعد ذلك بأنه لن يشارك فى مركز الظهير الأيسر لوجود لاعب يدعى محمود محمد محمود عوض على صلة قرابة مع «م. ع» عضو المجلس السابق، ولاعب آخر نجل وكيل لاعبين، لدرجة أن غانم سلطان قال له بالحرف الواحد «طول ما الناس دى موجودة ابنك مش هيلعب ظهير أيسر»، موضحاً أنهم حينما علموا بأن رئيس النادى وصلت إليه تفاصيل قيد لاعب على صلة قرابة مع عضو مجلس سابق على خلاف مع «مرتضى» تم توجيه الشكر للاعب والإطاحة به على الفور.

«خيرى»: ابنى ذهب للأهلى ثم قال لى «مش طايق الفانلة الحمرا» ووقع للإسماعيلى

وشدد والد عمرو خيرى على أن إيهاب جلال سبق أن طالب بتصعيد نجله للفريق الأول بالقلعة البيضاء، وأن هذا الأمر أغضب مدير القطاع، مما جعلهم يسابقون الزمن للإطاحة به إلى جانب أنهم أخفوا عنه عرضاً جيداً من نادى سموحة لشراء ابنه، وقال «عندما علمت به وطلبت الموافقة على العرض طلب منى غانم سلطان 100 ألف جنيه لتركه يرحل»، مشيراً إلى أن «عمرو» بعد رحيله من الزمالك ذهب إلى النادى الأهلى وتدرب مع الفريق، وتم تسكينه داخل القطاع وصرف له البدل الخاص حتى أخبره نجله فى مكالمة هاتفية «أنا مش طايق تيشيرت الأهلى يا بابا وعايز أمشى» وفضل الرحيل فوراً، وبعدها تواصل معه محمد شيحة وكيل اللاعبين وتم قيده فى النادى الإسماعيلى ووقع على عقود رسمية.

وعن مستوى نجله قال والده إنه يعيش حالة ارتياح كبيرة داخل القطاع بالنادى الإسماعيلى وأنه يشعر بالظلم الذى تعرض له داخل الزمالك مؤخراً قائلاً «أقسم بالله ابنى تعرض للإهانة داخل الزمالك، ورسالتى لرئيس نادى الزمالك أن القطاع ملىء بالمجاملات والمحسوبية، والنادى هو الذى يدفع الثمن فى النهاية».

وغانم سلطان يدافع عن نفسه: «أنا عينى مليانة ورمز من رموز الزمالك.. واللاعب لا يصلح فنياً»

دافع غانم سلطان، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، ورد على كل الاتهامات التى وجهها له والد اللاعب عمرو خيرى، مؤكداً أن كل ما تردد على لسان والد اللاعب عارٍ تماماً من الصحة ولا يعلم شيئاً عنه، وأنه وافق على رحيل اللاعب بعدما وجد أن وجوده غير مفيد فنياً للفريق، وقدراته لا تؤهله للاستمرار مع الزمالك، كما يوجد أكثر من لاعب أفضل منه.

المدير الفنى للقطاع: كل الاتهامات كذب وافتراء.. لم أجامل ابن صاحب مسكن المغتربين ولا أعلم عنه شيئاً..

وشدد غانم سلطان على أنه لم يجامل اللاعب حاتم محمد الظهير الأيسر بتصعيده للفريق الأول وقال «هذا كلام كذب ولا أساس له من الصحة، ومن أبلغنى أن حاتم مطلوب للتدريب مع الفريق الأول، بدر حامد رئيس القطاع ووافق على الفور، وللعلم إيهاب جلال المدير الفنى للفريق أشاد بقدرات حاتم كثيراً وأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق فى المستقبل، وحتى الآن هو يتدرب مع الفريق الأول»، نافياً علاقته تماماً بقصة سكن المغتربين فى منزل والد حاتم ولا يعلم عن ذلك شيئاً.

وأقول لوالد «عمرو»: «لو ابنك كويس خليه يثبت نفسه ويطلَّعنا كدابين»

ورد غانم سلطان على ما قاله والد عمرو خيرى بوجود مجاملات داخل القطاع وقيد لاعبين مقابل الحصول على هدايا، قائلاً «أنا رمز من رموز نادى الزمالك وعينى مليانة ولا أحتاج لأى شىء ومش رخيص علشان أعمل كده، ومصلحة الزمالك والقطاع عندى أهم من أى شىء، وفسيخ إيه اللى هاخده علشان أقيد لاعب؟! دا كله كذب»، وتابع موجهاً رسالة لوالد اللاعب «أنت واجع دماغك ليه، لو ابنك كويس خليه يثبت نفسه ويطلعنا كلنا كدابين، ويثبت أنه لاعب مميز وتعرض للظلم والأيام ستثبت ذلك، وعليك أن تعلم أن عمرو لم يتعرض للظلم داخل القلعة البيضاء ومستواه كان سبباً فى رحيله ولم نجامل أى لاعب على حسابه اتقى ربنا فى كل اللى بتقوله».

وعن حقيقة إخفاء عرض سموحة لضم اللاعب عمرو خيرى قال غانم سلطان «فى البداية كنت رافضاً قيد اللاعب كما قلت بسبب مستواه الضعيف، ولكنى فوجئت بعد عودتى من أداء فريضة الحج بقيده بعدما ذهب والده لرئيس النادى وأبلغه بالعديد من الأمور غير الصحيحة، وأجمعت اللجنة الفنية على رحيله، ولا يوجد سبب حتى أخفى عنه عرض سموحة، وأنا موافق على رحيله، كما لم أطلب مبلغ 100 ألف جنيه للموافقة على منحه الاستغناء الخاص به». واختتم غانم سلطان «أعمل داخل قطاع الناشئين بمجهودى وعرقى وليس مجاملة من رئيس النادى، وأتقى الله فى عملى، وراضٍ عن الفترة التى وجدت فيها حتى الآن وهدفى تطوير القطاع وتقديم لاعبين مميزين للفريق الأول».