31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، الموافق الحادي والثلاثين من شهر مارس، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى، بالإضافة إلى مباراة واحدة بالدوري المصري.

ونستعرض فيما يلي مواعيد أبرز المواجهات بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة لها:

* الدوري المصري.. مؤجلة من الجولة 25

- المصري × الاتحاد.. 18:00.. أون سبورت ودي إم سي سبورت والنيل للرياضة

* الدوري الإنجليزي.. الجولة 32

- كريستال بالاس × ليفربول.. 13:30.. بي إن سبورت HD2

- مانشستر يونايتد × سوانزي.. 16:00.. بي إن سبورت HD2

- ويست بروميتش ألبيون× بيرنلي.. 16:00.. بي إن سبورت HD12

- برايتون × ليستر.. 16:00.. بي إن سبورت HD9

- إيفرتون × مانشستر سيتي.. 18:30.. بي إن سبورت HD2

* الدوري الإيطالي.. الجولة 30

- بولونيا × روما.. 12:30.. بي إن سبورت HD4

- إنتر × هيلاس فيرونا.. 15:00.. بي إن سبورت HD1

- ساسولو × نابولي.. 18:00.. بي إن سبورت HD4

- يوفنتوس × ميلان.. 20:45.. بي إن سبورت HD4

* الدوري الإسباني.. الجولة 30

- لاس بالماس × ريال مدريد.. 18:30.. بي إن سبورت HD3

- إشبيلية × برشلونة.. 20:45.. بي إن سبورت HD3

* الدوري الألماني.. الجولة 28

- بايرن ميونيخ × بوروسيا دورتموند.. 18:30.. بي إن سبورت HD5

* الدوري اليوناني.. الجولة 26

- أتروميتوس × باوك.. 16:15..

* الدوري البرتغالي.. الجولة 28

- سبورتنج براجا × سبورتنج لشبونة.. 21:30..

* كأس الرابطة الفرنسية.. النهائي

- باريس سان جيرمان × موناكو.. 21:05.. بي إن سبورت HD6

* الدوري الأمريكي.. الجولة 5

- كولومباس كرو × فانكوفر وايتكابس.. 21:00..

- لوس أنجلوس جالاكسي × لوس أنجلوس إف سي.. 21:00..