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مرتضى يهدد بتجميد الأنشطة الرياضية بالزمالك

منذ 50 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
مرتضى يهدد بتجميد الأنشطة الرياضية بالزمالك

مرتضى

نقلاً عن العدد الورقي 

أوضح رئيس نادي الزمالك، خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية، أنه منع مديرى الأنشطة الرياضية بالنادى من تجميد الأنشطة، وطالبهم بالصبر، ولكن فى حال استمرار اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لإدارة النادى مالياً سيدعوهم لتجميد الأنشطة.

فيما أعلن رئيس الزمالك عن عقد الجمعية العمومية للنادى الأبيض يومى 10 و11 مايو المقبل لعرض استقالة مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للنادى فى حال استمرار اللجنة المالية المشرفة على النادى نظراً للخلافات الموجودة بين الطرفين، خاصة أنه كان قد أعلن من قبل أنه سيدعو لعقد جمعية عمومية يومى 26 و27 أبريل الحالى قبل أن يعلن موعداً جديداً للجمعية العمومية.

يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب الفندق الذى تقيم فيه بعثة الفريق فى الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الإسماعيلى غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدورى، حيث قرر الجهاز الفنى للفريق، بقيادة إيهاب جلال، أن يكون مرانه الأخير خفيفاً فى ملعب الفندق بدلاً من الذهاب لأى ملعب فى مدينة الإسماعيلية لضمان التركيز والابتعاد عن الشد العصبى.

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