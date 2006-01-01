«الزمالك» لاستعادة مركزه المفضل وفك عقدة «الإسماعيلية».. وتحد خاص للدراويش مع جلال

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة قمة الجولة الثلاثون بين الزمالك والإسماعيلي في لقاء ذات أهمية كبيرة بين جمهور الفريقين في ظل المنافسة على وصافة الدوري الذي حسمه الأهلي رسميا قبل التوقف الدولي.

لغاء الغد ليس مجرد مباراة كلاسيكو في الدوري المصري بين فريقين كبيرين، بل هو تحدي خاص بين جماهير الفارس الأبيض والدراويش في ظل رغبة كل فريق لفك عقدة الأخر على مدار السنوات الماضية بالإضافة إلى الهدف الأهم وهو خطف المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

الزمالك الذي يدخل اللقاء لأكثر من هدف من أجل مصالحة جماهير الحزينة بعد الخروج الأفريقي المهين من كأس الكونفدرالية أمام فريق ولايتا ديتشا الأثيوبي من الدور الأول، حيث يأمل في استعادة مركزه المفضل للعودة مجددا لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 54 بفارق نقطتين عن الدراويش صاحب المركز الثاني، ويعتبر نادي الزمالك هو أكثر الفرق المصرية حصولا على المركز الثاني في الدوري المصري.

كما أن جماهير الزمالك تأمل في العودة من الإسماعيلية بانتصار غائب عن خزائن الأبيض منذ 11 عاما، حيث كان أخر فوز للزمالك بالإسماعيلية في موسم 2006، 2007، حينما تغلب على الدراويش بهدف نظيف أحرزه اللاعب السابق مجدي عطوة.

وفي مواجهات الفريقين بصفة عامة في بطولة الدوري العام، كان أخر انتصار للزمالك أمام الإسماعيلي منذ 3 سنوات، حينما فاز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة في الموسم الذي توج به القلعة البيضاء بالبطولة في النهاية.

ولم يكسر تفوق الإسماعيلي على الزمالك في السنوات الأخيرة، سوى فوز زملكاوي كاسح في نصف نهائي كأس مصر 2016، عندما تفوق الأبيض برباعية نظيفة، قبل ان يحسم اللقب على حساب الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء من أجل فك عقدة مدرب الزمالك إيهاب جلال والذي يتفوق بشكل كبير على قلعة الدراويش خلال مواجهاته السابقة أثناء تدريبه لمصر المقاصة وإنبي وتليفونات بني سويف.

وواجه إيهاب جلال فريقه السابق الإسماعيلي في 8 مباريات، استطاع الفوز في 4 لقاءات، وتعادل فى ثلاث كان أخرها حينما قاد انبى للتعادل أمام الدراويش تحت قيادة ديسابر بالدور الأول والذى انتهى بالتعادل، وخسر في مباراة وحيدة عام 2015 مع مصر المقاصة بهدفين دون رد.

ويأمل الإسماعيلي في العودة لدوري أبطال أفريقيا مجددا بعد غياب 8سنوات، حيث كان اخر تواجد للدراويش في دوري أبطال أفريقيا عام 2008 حينما حل وصيفا للدوري بعد منافسة شرسة مع الأهلي قبل أن يحسم المارد الأحمر البطولة في اللقاء الفاصل بين الفريقين.