عاجل| حبس موظفي الزمالك على ذمة التحقيق

قررت نيابة العجوزة حبس الثلاثي محمد بدر مدير حسابات نادي الزمالك والقائم بأعمال المدير المالي ومحمد أبو طالب رئيس الخزينة وعبد الكريم محمد أمين الخزينة على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في البلاغ المقدم من اللجنة المكلفة بإدارة النادي ماليا.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد قرر إغلاق الخزينة ومكتب الاشتراكات قبل أيام لمنع اللجنة من أداء عملها، فتقدمت ببلاغ إلى قسم العجوزة تتهمهم فيه بمنع موظف حكومي من أداء وظيفته، ومن المنتظر أن يمثل الثلاثي للتحقيق غدا.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عين لجنة برئاسة إسماعيل الفار لإدارة النادي ماليا بناءً على طلب النائب العام لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة النادي بسبب فتح حسابات بأسماء أعضاء في مجلس الإدارة، كما تم حبس أحمد زكي وعماد طه موظفي مديرية الشباب والرياضة على ذمة التحقيقات في نيابة الأموال العامة بسبب موافقتهم على قرار مجلس الزمالك بفتح حساب بنكي بإسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال النادي عليه.