الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

صدمة في جهاز المنتخب بسبب أداء حسام عاشور

2 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

بالصور| لاعبو "شطورة" يُهدون لقب دوري مراكز الشباب بسوهاج لروح قائد الفريق

لاعب ستوك سيتي: ليفربول سيتوج بالدوري الإنجليزي حال بقاء محمد صلاح

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى

اليوم PM 12:03
كتب: محمود فؤاد
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى

فريق الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع نظيره الإسماعيلى على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأبيض المباراة بتشكيل ممكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: إسلام جمال ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام.

خط الوسط: معروف يوسف وطارق حامد ومحمود عبد العزيزوعماد فتحي وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

أخبار متعلقة

بالصور| إسلام جمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالصور| إسلام جمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
«جلال» يمنح عبدالله جمعة وإسلام جمال فرصة أمام الإسماعيلي

«جلال» يمنح عبدالله جمعة وإسلام جمال فرصة أمام الإسماعيلي

إيهاب جلال يشيد بإسلام جمال

نال إسلام جمال مدافع الفريق الأول بالزمالك اشادة خاصة من إيهاب جلال المدير الفني للفريق عقب لقاء الودي اليوم أمام كوكا كولا والذي انتهى بفوز الأبيض بخماسية مقاب

إسلام جمال يهدر ركلة جزاء لطلائع الجيش أمام الزمالك

سجل اللاعب الهدف الأول لطلائع الجيش في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة 27 من الدوري الممتاز.

أخبار قد تعجبك

6 «فراعنة» يشعلون الميركاتو الصيفى بين أندية العالم عقب المونديال

استطلاع رأى

  • العين

    العين

  • -

    :

    -

    12:04 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الهلال السعودي

    الهلال السعودي

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري المصري
  • طنطا

    طنطا

الأكثر قراءة

«العميد» يعود إلى الملاعب بعد تلقيه عرضاً سعودياً

عاجل| الأهلي يوقع غرامة مالية على عبدالله السعيد

بالصور| ليفربول يتجاهل اختيار «صلاح» كأفضل لاعب في لقاء كريستال بالاس
ملايين مهدرة وصفقات بالجملة فى الزمالك وتشيلسى ومانشستر.. والمحصلة «صفر كبير»