تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع نظيره الإسماعيلى على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأبيض المباراة بتشكيل ممكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: إسلام جمال ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام.

خط الوسط: معروف يوسف وطارق حامد ومحمود عبد العزيزوعماد فتحي وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: باسم مرسي.