حبس موظفي الزمالك 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة العجوزة تحت إشراف وائل الدرديري محامى عام شمال الجيزة حبس محمد بدر مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالى لنادى الزمالك ومحمد أبو طالب رئيس الخزينة وعبد الكريم محمد أمين خزينة أربعة أيام على ذمة التحقيق

جاء ذلك بناء علي التحقيقات التى تجريها النيابة برئاسة أمجد المنوفي رئيس نيابة العجوزة فى البلاغ المقدم من اللجنة المالية المشكلة لإدارة نادى الزمالك بتهمة تعطيل مرفق عام وتعطيل لجنة من أداء عملها.