مرتضى يعنف جهاز الزمالك بعد ثلاثية الإسماعيلي: «جاتكم القرف»

أجرى مرتضى منصور رئيس الزمالك مكالمة هاتفية بمدير الكرة أيمن حافظ أبدى خلالها غضبه الشديد من الهزيمة بثلاثية مقابل هدف أمام الإسماعيلي بالجولة الـ30 اليوم.

وعنف مرتضى منصور الجهاز الفني للزمالك بقيادة إيهاب جلال بعد الهزيمة قائلا: "جاتكم القرف".

وتغلب الإسماعيلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسماعيلية، ليبتعد الدراويش بالمركز الثاني في الترتيب.