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بالفيديو| أجايي يتقدم للأهلي أمام طنطا

اليوم PM 09:52
كتب: أحمد خالد
بالفيديو| أجايي يتقدم للأهلي أمام طنطا

الأهلي وطنطا"أرشيفية"

سجل اللاعب جونيور أجايي الهدف الأول للأهلي بالدقيقة 60 في مرمى طنطا من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ30.

ويستضيف الأهلي نظيره طنطا على ملعب ستاد القاهرة في إطار الجولة الثلاثون من منافسات الدوري المصري، في لقاء تحصيل حاصل للمارد الأحمر والذي حسم لقب الدوري رسميا قبل التوقف الدولي، بينما يطمح أبناء السيد البدوي للهروب من دائرة الهبوط حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

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