الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| لوحة خاصة من جماهير الأهلي للبدري

«أزارو» يلحق بأتوبيس الأهلي في سيارة «سوزوكى»

الأهلي يتدرب الثلاثاء دون راحة

«أليجري» : جماهير يوفنتوس مفتاح الانتصار على الريال

30 دقيقة| الأهلي يفشل في فك طلاسم دفاعات طنطا

اليوم PM 09:03
كتب: أحمد خالد
30 دقيقة| الأهلي يفشل في فك طلاسم دفاعات طنطا

الأهلي وطنطا

مرت 30 دقيقة حتى الأن من اللقاء الذي يجمع فريقي الأهلي وطنطا بالجولة الـ30 من بطولة الدوري العام، ولاتزال نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

ولا تزال معاناة لاعبي الأهلي في الوصول إلى مرمى حارس طنطا مستمرة، وسط حالة التماسك والترابط الدفاعي القوي من لاعبي الفريق الضيف، والذي لجأ لاعبيه إلى مبادلة الفريق الأهلاوي في شن الغارات الهجومية أملاً في تحقيق مفاجأة وتسجيل هدف مباغت في شباك الفريق الأهلاوي.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل.

خط الوسط:عمرو السولية، أكرم توفيق، ميدو جابر.

خط الهجوم: أجايي، باكا، أزارو.

على جانب أخر، جاء تشكيل طنطا كالتالي : 

"إسلام طارق، أحمد خالد، محمود مسعود، محمد أسعد ، محمد الشاذلي، أحمد قطاوي، يحيى تراولي، مصطفى أمين ، محمود غالي، محمد مرسي، سيف الجزيري".

أخبار متعلقة

تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي قبل مباراة طنطا

تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي قبل مباراة طنطا
الدوري الممتاز| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي وطنطا»

الدوري الممتاز| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي وطنطا»

10 دقائق| «صد رد» بين الأهلي وطنطا

مرت 10 دقائق حتى الأن من اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي الأهلي وطنطا بالجولة الـ30 من بطولة الدوري العام، ولاتزال تشير نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي بين كلا

جماهير طنطا تُحيي لاعبي الأهلي.." أهم أهم.. أبطال الدوري أهم"

في لقطة طريفة، قامت جماهير نادي طنطا بالهتاف للاعبي الأهلي قبل بداية لقاء طنطا خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري

أخبار قد تعجبك

الزمالك ضم «شيكابالا» بـ400 ألف دولار زيادة على قيمة بيعه.. عزاء حمادة إمام بـ50 ألفاً فقط

استطلاع رأى

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 3

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • العين

    العين

  • 2

    :

    1

    05:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الهلال السعودي

    الهلال السعودي

  • الأهلي

    الأهلي

  • 2

    :

    1

    08:30 PM

    الدوري المصري
  • طنطا

    طنطا

الأكثر قراءة

«العميد» يعود إلى الملاعب بعد تلقيه عرضاً سعودياً

صدمة في جهاز المنتخب بسبب أداء حسام عاشور

صفحة منسوبة لـ"نجل رئيس الزمالك": متعب في القلعة البيضاء لمدة موسمين
أرقام البريميرليج تنهار أمام الملك «صلاح»