30 دقيقة| الأهلي يفشل في فك طلاسم دفاعات طنطا

مرت 30 دقيقة حتى الأن من اللقاء الذي يجمع فريقي الأهلي وطنطا بالجولة الـ30 من بطولة الدوري العام، ولاتزال نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

ولا تزال معاناة لاعبي الأهلي في الوصول إلى مرمى حارس طنطا مستمرة، وسط حالة التماسك والترابط الدفاعي القوي من لاعبي الفريق الضيف، والذي لجأ لاعبيه إلى مبادلة الفريق الأهلاوي في شن الغارات الهجومية أملاً في تحقيق مفاجأة وتسجيل هدف مباغت في شباك الفريق الأهلاوي.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل.

خط الوسط:عمرو السولية، أكرم توفيق، ميدو جابر.

خط الهجوم: أجايي، باكا، أزارو.

على جانب أخر، جاء تشكيل طنطا كالتالي :

"إسلام طارق، أحمد خالد، محمود مسعود، محمد أسعد ، محمد الشاذلي، أحمد قطاوي، يحيى تراولي، مصطفى أمين ، محمود غالي، محمد مرسي، سيف الجزيري".