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شوط أول سلبي رغم السيطرة الأهلاوية أمام طنطا

اليوم PM 09:20
كتب: أحمد خالد
شوط أول سلبي رغم السيطرة الأهلاوية أمام طنطا

الأهلى وطنطا

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع حالياً بين فريقي الأهلي وطنطا بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما في اطار مباريات الجولة الـ30 من الدوري العام.

وجاء اللقاء سلبي الأداء والمستوى من جانب كلا الفريقين في الشوط الأول، خاصة من جانب الفريق الأحمر الذي عاني لاعبيه في في الوصول لمرمى إسلام طارق حارس طنطا بفضل دفاعات الضيوف الحصينة والمتماسكة.

وعلى الرغم من السيطرة الهجومية للفريق الأهلاوي في معظم أوقات المباراة، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في خلق أي فرصة خطيرة تذكر.

وفي الدقيقة 18 من زمن اللقاء كاد عمر السولية نجم وسط الفريق الأحمر في افتتاح أولى أهداف فريقه من تسديدة قوية خارج منطقة جزاء طنطا، ليتصدي لها إسلام طارق ببراعة، وتمر بسلام على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 44 من زمن اللقاء، كاد الضيوف أن يفجروا مفاجأة كبرى بإحراز هدف مباغت في مرمى الأهلي، بعدما انفرد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم طنطا بمرمى الأحمر ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس عرين الأحمر الأهلاوي علي لطفي.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل

خط الوسط:عمرو السولية، أكرم توفيق، ميدو جابر.

خط الهجوم: أجايي، باكا، أزارو.

على جانب أخر، جاء تشكيل طنطا كالتالي : 

"إسلام طارق، أحمد خالد، محمود مسعود، محمد أسعد ، محمد الشاذلي، أحمد قطاوي، يحيى تراولي، مصطفى أمين ، محمود غالي، محمد مرسي، سيف الجزيري".

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