بالفيديو| الأهلى يُضيف طنطا لقائمة ضحاياه بثنائية أجاى ومروان

أضاف النادى الأهلى، منافسه طنطا لقائمة ضحاياه ، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التى جرت مساء الاثنين على ملعب إستاد القاهرة في الجولة الثلاثين للدوري المصري لكرة القدم .

وكان النادى الأهلى قد تعادل فى لقاء الذهاب مع أبناء السيد البدوى بهدف لكل فريق.

سجل هدفى النادى الأهلى : جونيور أجاى ومروان محسن بالدقيقتين 60 و 86، فيما جاء هدف طنطا عن طريق محمد جابر بالدقيقة 92.

دخل النادى الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من : الحارس علي لطفي وأمامه الرباعي أيمن أشرف ومحمد نجيب وأحمد فتحي وصبري رحيل للدفاع، وعمرو السولية وأكرم توفيق وميدو جابر والجنوب أفريقي باكاماني ماتشامبي للوسط، والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي للهجوم.

فيما جاء تشكيل طنطا كالتالى: الحارس إسلام طارق، وأمامه الرباعي محمود مسعود ومحمد أسعد ومحمد الشاذلي وأحمد خالد للدفاع، ومصطفى أمين ومحمود غالي والبوركيني يحيى تراوري ومحمد مرسي وأحمد قطاوي للوسط، والتونسي سيف الدين الجزيري للهجوم.

جاء الشوط الأول سلبي الأداء والمستوى من جانب كلا الفريقين في الشوط الأول، خاصة من جانب الفريق الأحمر الذي عاني لاعبيه في في الوصول لمرمى إسلام طارق حارس طنطا بفضل دفاعات الضيوف الحصينة والمتماسكة.

وعلى الرغم من السيطرة الهجومية للفريق الأهلاوي في معظم أوقات المباراة، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في خلق أي فرصة خطيرة تذكر.

وفي الدقيقة 18 من زمن اللقاء كاد عمر السولية نجم وسط الفريق الأحمر في افتتاح أولى أهداف فريقه من تسديدة قوية خارج منطقة جزاء طنطا، ليتصدي لها إسلام طارق، وتمر بسلام على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 44 من زمن اللقاء، كاد الضيوف أن يفجروا مفاجأة كبرى بإحراز هدف مباغت في مرمى الأهلي، بعدما انفرد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم طنطا بمرمى الأحمر ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس عرين الأحمر الأهلاوي علي لطفي.

دخل الأهلى الشوط الثاني، باحثا عن هدفه الأول وظهرت ملامح الخطورة عند الدقيقة 50 ، بالعرضية الرائعة من باكاماني من الجهة اليمنى ، لمسها مروان محسن برأسية مرت بعرض الملعب وتحولت إلى تماس لفريق طنطا من الجهة اليسرى.

بعدها بدقائق سدد ميدو جابر تصويبة علت عارضة النادى الأهلى، ترتد بتسديدة من محمد مرسي من على حدود المنطقة بعد عرضية الجزيري لكن مرت أعلى من مرمى علي لطفي.

ومع الدقيقة 60 ، نجح أجاى فى تسجيل هدف الأهلى الأول من تمريرة وضعته فى مواجهة المرمى ليضعها بسهولة فى شباك أبناء السيد البدوى.

عقب الهدف، أجرى النادى الأهلى تبديله الثاني، بالدفع بإسلام محارب بدلا من باكاماني ماتشامبي.

مع الدقيقة 64 ، قام أحمد فتحي بعمل عرضية من الجهة اليمنى حولها مروان محسن برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى طنطا ، تلتها تسديدة ضعيفة من إسلام محارب من داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة لحارس مرمى طنطا.

نشط فريق طنطا قليلا، لكنه فشل فى تهديد مرمى على لطفى، حيث واجه صلابة دفاعية من جانب لاعبى الأهلى.

هدأ ايقاع المباراة، وسط سيطرة تامة من لاعبى الأهلى ، يقابله محاولات على استحياء من جانب ابناء السيد البدوى، ومع الدقيقة 74 حصل عمرو السولية على بطاقة صفراء عد تدخل قوي مع الجزيري في منتصف الملعب.

مع الدقيقة 77 ، حل حسام غالى بديلا لميدو جابر وتسلم شارة قيادة الأهلى ، ويبدأ بعدها هجمة رائعة للنادي الأهلي وصلت إلى عمرو السولية الذي أرسل عرضية من الجهة اليسرى حولها إسلام محارب بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر لمرمى طنطا.

عقب فرصة الأهلى الضائعة، حصل طنطا على ركلة ركنية ، وتصل الكرة إلى محمد مرسي الذي سدد كرة قوية من على بعد أمتار من المرمى مرت أعلى من مرمى علي لطفي بكثير، تبعها تسديدة قوية من الجزيري تصدى لها حارس الأهلى ببراعة.

مع الدقيقة 86 ، سجل مروان محسن هدف الأهلى الثاني، من عرضية صبري رحيل من الجهة اليسرى استلمها مروان محسن داخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة قوية مع دوران 180 درجة من اللاعب، مرت الكرة على يسار إسلام طارق الذي اكتفى بالمشاهدة.

حاول الأهلى زيادة غلته التهديفية بتسديدتى اسلام محارب و مروان محسن لكن حارس طنطا ينجح فى التصدى لهما .

مع الدقيقة 92 ، قام أحمد خالد بتحويل عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع ووصلت إلى محمد جابر داخل منطقة الجزاء، سددها جابر قوية مرت على يمين علي لطفى وسكنت أقصى يمين شباك النادي الأهلي.

وكان الأهلي حسم لقب الدوري المصري قبل 6 جولات من نهاية البطولة، ليفوز بالدرع للمرة الأربعين في تاريخه.