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بالفيديو| مرتضى: هناك خصومة بينى وبين النائب العام وسأذهب لوزير العدل لتعيين قاضى تحقيق

اليوم AM 12:13
كتب: محمد يحيي
بالفيديو| مرتضى: هناك خصومة بينى وبين النائب العام وسأذهب لوزير العدل لتعيين قاضى تحقيق

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجود خصومة بينه وبين النائب العام، مطالبا وزيرالعدل بتعيين قاضي تحقيق بعد حبس 4 موظفين من الإدارة المالية للنادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات إذاعية عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي:" أطالب وزير العدل بتعيين قاضي تحقيق في أزمة النادي في ظل وجود خصومة بيني وبين النائب العام، فالزمالك يعيش أسود أيام حياته في عهد خالد عبد العزيز وزير الشباب".

وأضاف مرتضى:" النائب العام بيقدم طلبات رفع حصانة في مجلس النواب كل يوم وبتترفض".

وبرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هزيمة الفريق من الاسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف، بسبب إبلاغهم بين شوطى اللقاء بقرار النيابة العامة بحبس 4 موظفين من الإدارة المالية للنادي، وهو الأمر الذى كان له تأثير سلبي على أدائهم خلال الشوط الثانى للمباراة بعد الظهور بشكل جيد خلال الشوط الاول.

ورفض مرتضى منصور تحميل المسئولية للجهاز الفني أو اللاعبين، مؤكدا أن معرفتهم بحبس المدير المالي للنادي أثر على أداء الفريق في الشوط الثاني وهو ما يعني عدم حصولهم على مستحقاتهم غدا

كما قام مرتضي منصور بتحميل نتيجة الخسارة لوزير الشباب والرياضة، وتشكيل لجنة مالية هدفها تدمير الزمالك والقضاء عليه نهائيا مؤكدا بأن الزمالك يعيش أسود أيامه.

وهاجم منصور الجهاز الإداري لإبلاغه لاعبي الفريق بحبس المدير المالي.

وشدد رئيس نادي الزمالك، أن عدم تأهل الزمالك لدوري أبطال إفريقيا كارثة، مؤكدا أن بطولة الكونفدرالية ليس لها أي قيمة.

وخسر الزمالك اليوم أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ30 من مسابقة الدوري العام، وتقلص فرص حصوله على المركز الثاني في بطولة المسابقة، بعد توقف رصيده عند 54، في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الدراويش إلى 59 نقطة منفردا بالمركز الثاني.

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