الأهلي: "سعداء بخطاب أولتراس أهلاوي.. وعلينا المحافظة على مستقبلهم"

رد شريف فؤاد المتحدث الرسمي بالنادي الأهلي على بيان أولتراس أهلاوي الذي أصدرته صباح اليوم بشأن أزمة مباراة مونانا الجابوني والتي شهدت أحداث شغب في مدرجات ستاد القاهرة.

وقال فؤاد في مداخلة هاتفية لبرنامج الحريف: "أتمنى بعد هذا البيان أن يعود هؤلاء الشباب لرشدهم ويستمتعوا بكرة القدم، ويزينوا جنبات الاستاد بعيدًا عن الشغب والسياسة".

وأشاد فؤاد بلغة خطاب الأولتراس والذي شهد مناشدة رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المشجعين الذين تم القبض عليهم عقب مباراة مونانا الجابوني، مؤكدا ضرورة المحافظة على مستقبلهم.

وأضاف فؤاد:"بيان أولتراس أهلاوي فرصة مميزة، لعودة الجماهير للمدرجات بشكل طبيعي وعودة الروح التي افتقدها لاعبو الكرة المصرية بوجود مشجعين في مباريات الدوري".

وكانت مجموعة أولتراس أهلاوي قد أصدرت بياناً صباح اليوم تُطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أفرادهم الملقي القبض عليهم.