‎عاجل| مجلس الزمالك فى طريقه لوزير العدل

يتوجه مجلس إدارة نادى الزمالك بعد قليل بدون هانى العتال نائب رئيس النادى وعبد الله جورج عضو المجلس لعقد اجتماع مع وزير العدل.

وكان رئيس القلعة البيضاء قد أكد فى تصريحات تليفزيونية عقب هزيمة الفريق أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجود خصومة بينه وبين النائب العام، مطالبا وزيرالعدل بتعيين قاضي تحقيق بعد حبس موظفين من الإدارة المالية للنادي.

وتابع مرتضى :"أطالب وزير العدل بتعيين قاضي تحقيق في أزمة النادي في ظل وجود خصومة بيني وبين النائب العام، فالزمالك يعيش أسود أيام حياته في عهد خالد عبد العزيز وزير الشباب ، والنائب العام بيقدم طلبات رفع حصانة في مجلس النواب كل يوم وبتترفض‎".