صلاح يُطمئن كلوب على حالته

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن إصابة محمد صلاح مهاجم الفريق والمنتخب الوطني، مؤكدا أن صلاح قد طمأنه بعد المباراة على الإصابة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إنه تحدث مع صلاح عقب اللقاء مباشرة، الذي جمع فريقه و مانشستر سييتي في إطار الدور ربع النهائي من منافسات الـ"تشامبيونزليج"، ليطمئن على حقيقة الإصابة التي تعرض لها، مشيرا إلى إن صلاح قد أخبرة إنه بحالة جيدة.

وأعرب المدرب الألماني عن إعجابه، بالمستوى الرائع الذي قدمه الفرعون المصري خلال مباراة أمس، موضحا إنه قاد الفريق لتحقيق انتصار حاسم على الـ"سيتزنز".

ونجح صلاح في إحراز هدف التقدم الأول لفريقه، وصنع هدف أخر ليقود الـ"ريدز" للفوز بثلاثية نظيفة على حساب السيتي.