"أبو ريدة" يطمئن على محمد صلاح هاتفياً

حرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، على الاطمئنان هاتفياً، على إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، التي تعرض لها خلال مباراة مانشستر سيتي التي أقيمت أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونقل صلاح لأبوريدة، أنه سيخضع لفحص طبي اليوم، للوقوف على حجم إصابته وفترة غيابه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤشرات تؤكد أن الإصابة طفيفة.