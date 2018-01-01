الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الشوط الأول| الأسيوطي يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف

مهاجم بتروجت: أتمنى استعادة مستواي.. وإصابتي خفيفة

تخفيف عقوبة كريم حسن شحاتة إلى إيقاف 8 مباريات

جريزمان وكوستا يقودان هجوم أتليتكو مدريد أمام سبورتنج لشبونة

بالصور| «فيفا» يعلن جاهزية ستاد مواجهة مصر والسعودية بمونديال روسيا

منذ 47 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالصور| «فيفا» يعلن جاهزية ستاد مواجهة مصر والسعودية بمونديال روسيا

ملعب فولجوجراد أرينا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاهزية ملعب " فولجوجراد آرينا" الذي يستضيف مباراة مصر والسعودية، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للملعب، وعلق، قائلا: "صور حديثة من ملعب فولجوجراد آرينا الذي أصبح جاهزاً لاستقبال المباريات".

ويشهد ملعب فولجوجراد إقامة 3 مباريات من دور المجموعات، بخلاف لقاء مصر والسعودية، إضافة إلى مباراة تونس وإنجلترا بالمجموعة السابعة، ومباراة نيجيريا وآيسلندا بالمجموعة الرابعة، ومباراة اليابان وبولندا ضمن المجموعة الثامنة.

وبُنى ملعب فولجوجراد الجديد لروسيا 2018 في موقع الملعب المركزي، على سفح نصب الحرب التذكاري ماماييف كورجان، وبعد مونديال روسيا 2018، سيكون الملعب، الذي يسع لـ45 ألف متفرجا، مقراً لفريق روتور، الذي حل سابقاً بين الثلاثة الأوائل في الدوري الروسي.

 

 

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة يطلب "قميص جديد" لمحمد صلاح قبل مونديال روسيا

اتحاد الكرة يطلب "قميص جديد" لمحمد صلاح قبل مونديال روسيا
مجموعة مصر| إصابة مدافع روسيا تهدد مشاركته في كأس العالم 2018

مجموعة مصر| إصابة مدافع روسيا تهدد مشاركته في كأس العالم 2018

كوبر يطلب اللعب مع بلغاريا استعدادًا لكأس العالم 2018

طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، إقامة مباراة ودية مع منتخب بلغاريا خلال التوقف الدولي المقرر له شهر مارس المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة

مصر ضمن أكثر 10 دول طلباً لتذاكر كأس العالم 2018 ومنافسة عربية

عادت مرة أخرى عملية بيع تذاكر كأس العالم روسيا 2018 مرة أخرى في 5 ديسمبر، وخلال 24 ساعة، طلبت الجماهير من مختلف أنحاء العالم شراء 1318109 تذكرة بالتزامن مع بدء

أخبار قد تعجبك

مفاجأة: «فيفا» يهدى المصريين بث مباريات المونديال على قنوات ماسبيرو

استطلاع رأى

  • أرسنال

    أرسنال

  • -

    :

    -

    09:05 PM

    الدوري الأوروبي
  • سسكا موسكو

    سسكا موسكو

  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • -

    :

    -

    09:05 PM

    الدوري الأوروبي
  • لشبونة

    لشبونة

  • بتروجيت

    بتروجيت

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • 0

    :

    1

    07:30 PM

    الدوري المصري
  • الأسيوطي

    الأسيوطي

الأكثر قراءة

مدير الوكالة الوطنية للمنشطات يكشف شروط إيقاف «صلاح» وحرمانه من المونديال

«صلاح» يخرج مصاباً من مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

الأهلى يتخلى عن «إكرامى».. والحارس يحرض «رمضان» لعدم العودة
ثورة غضب فى الزمالك ضد رئيس النادى و«مرتضى» يرفض صفقة نجل «أبوتريكة»