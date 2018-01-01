بالصور| «فيفا» يعلن جاهزية ستاد مواجهة مصر والسعودية بمونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاهزية ملعب " فولجوجراد آرينا" الذي يستضيف مباراة مصر والسعودية، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للملعب، وعلق، قائلا: "صور حديثة من ملعب فولجوجراد آرينا الذي أصبح جاهزاً لاستقبال المباريات".

ويشهد ملعب فولجوجراد إقامة 3 مباريات من دور المجموعات، بخلاف لقاء مصر والسعودية، إضافة إلى مباراة تونس وإنجلترا بالمجموعة السابعة، ومباراة نيجيريا وآيسلندا بالمجموعة الرابعة، ومباراة اليابان وبولندا ضمن المجموعة الثامنة.

وبُنى ملعب فولجوجراد الجديد لروسيا 2018 في موقع الملعب المركزي، على سفح نصب الحرب التذكاري ماماييف كورجان، وبعد مونديال روسيا 2018، سيكون الملعب، الذي يسع لـ45 ألف متفرجا، مقراً لفريق روتور، الذي حل سابقاً بين الثلاثة الأوائل في الدوري الروسي.