أهلي جدة يعلن ضم عبد الله السعيد

أكد الأمير تركى بن محمد العبد الله الفيصل، رئيس نادى الأهلى السعودى، انتقال عبد الله السعيد، صانع ألعاب النادي الأهلي، لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسيصبح لاعب بالنادي بداية من الموسم المقبل.

وقال الأمير تركى بن محمد فى تصريحاته لبرنامج "أكشن يا دوري": "عبدالله السعيد سيكون مع الأهلي بداية الموسم القادم".

يذكر أن الفريق السعودي يضم بين صفوفه، مؤمن زكريا والمعار من القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري، وتواجد السعيد في السعودية حلال الأيام الماضية واجتمع بتركي أل شيخ، رئيس النادي الأهلي الشرفي.