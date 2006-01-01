«بى إن سبورت» تبتز اتحاد الكرة لإذاعة مباريات الفراعنة بالمونديال على التليفزيون المصري

نقلاً عن العدد الورقي

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن قنوات «بى إن سبورت» طلبت الحصول على بعض الحقوق الخاصة من اتحاد الكرة، مثل حق بث مباريات الدورى أو كأس مصر، أو الحصول على بعض الحقوق الخاصة بمنتخب مصر فى كأس العالم، مثل كواليس الفراعنة، أو المؤتمرات الصحفية التى يمكن أن يعقدها الجهاز الفنى فى فندق الإقامة الخاص بالفراعنة فى المونديال، وذلك للموافقة على نقل التليفزيون المصرى لمباريات المنتخب الوطنى، خلال كأس العالم، وأضاف أن قنوات «بى إن سبورت» ستحصل على مقابل مادى أقل حال موافقة اتحاد الكرة على طلبها.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الغضب الشديد داخل اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، ولجنة الحكام، برئاسة عصام عبدالفتاح، خلال الساعات الماضية، بسبب واقعة اعتداء مدرب نادى جينيس بالضرب والسب على مصطفى الشهدى، حكم مباراة الفريق مع إمبابة، التى أقيمت ضمن منافسات دورى الناشئين، تحت 19 سنة، وسط تعاطف الجماهير الموجودة فى الملعب مع الحكم، لدرجة أنهم تحفظوا عليه داخل الملعب، لحين وصول الشرطة لحمايته وضمان خروجه بشكل آمن.

من جانبه، وصف عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، الاعتداء على الحكم مصطفى الشهدى بـ«الفضيحة»، قائلاً: «لن نسكت على ما حدث، وسنطبق اللائحة على مدرب نادى جينيس، وسيتم إيقافه لمدة 8 أشهر، وحكم المباراة قام بتحرير محضر بواقعة الضرب والسب وما بدر تجاهه من جانب المدرب لحفظ حقوقه، ولن أضغط عليه للتنازل عن المحضر، لكننا فى الوقت نفسه لدينا فى اتحاد الكرة ولجنة الحكام لائحة تطبق على الكبير قبل الصغير، ومجلس هانى أبوريدة واللجنة قادرون على حماية قضاة الملاعب فى مختلف المسابقات».

وكشف «عبدالفتاح»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حالة من السلوك السيئ والأخلاق المتدنية يتم التعامل بها مع الحكام، موضحاً: «فى مباراة الأهلى والسكة الحديد، بدورى البراعم مواليد 2006، الحكم محمد عبدالغنى قام بطرد أحد لاعبى السكة الحديد، لتنهال والدة اللاعب على الحكم بالسباب والشتائم، على مرأى ومسمع من الجميع، وعقب المباراة نزل مدرب السكة الحديد لأرض الملعب واشتبك مع الحكم»، وأضاف: «وقعنا عقوبات مغلظة حيث تم مُعاقبة اللاعب الذى تم طرده بالإيقاف 4 مباريات، نتيجة سبه للحكم، بجانب إيقاف مدرب السكة 8 أشهر».

وشدد «عبدالفتاح» على أنه لن يسمح باستمرار التجاوز فى حق التحكيم، والجميع تابع مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، التى أقيمت الثلاثاء الماضى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، وحكم اللقاء لم يحتسب ركلة جزاء لكل فريق، وفى نفس الوقت لم نشاهد اعتراضات من الأجهزة الفنية واللاعبين وكذلك الجماهير مثلما يحدث فى مصر، وأكمل: «فى مصر يتم التعامل مع الحكام على أنهم ملائكة لا يخطئون، وهذا غير موجود فى كرة القدم، وما زلت متمسكاً بموقفى بأننى لن أسمح بابتزاز الحكام أو استفزاز اللجنة التى أتولى رئاستها، من أجل جذبنا لمعارك وأساليب رخيصة».