عاجل| حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد مؤخراً عن أن مجلس إدارة القلعة البيضاء ينوي التقدم باستقالته.

وتابع زادة في تصريحات صحفية: «مجلس الزمالك لن يستقيل في مؤتمر الإثنين القادم وما تردد في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق».

ومن المقرر أن يعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا، يوم الاثنين المقبل، داخل النادي للحديث عن أخر المستجدات حول الأزمة التي يمر بها.