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بالفيديو| المصري يتقدم على مونانا في الشوط الأول بهدف «جمعة»

اليوم PM 04:44
كتب: محمد خيري
بالفيديو| المصري يتقدم على مونانا في الشوط الأول بهدف «جمعة»

المصري ومونانا

إنتهى الشوط الأول بين فريقي المصري ومونانا الجابوني بتقدم الفريق البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي تقام بينهما الأن باستاد الصداقة، في دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف في الدقيقة 13 عن طريق أحمد جمعة، بعد ارتباك بين لاعبي مونانا داخل منطقة جزاء الفريق استغله «جمعة» واستحوذ على الكرة ثم سددها قوية على يمين المرمى داخل الشباك.

وظهر الفريق البورسعيدي خلال الشوط بمستوى جيد، وسيطر على معظم فترات المباراة، بينما لعب الفريق الجابوني بشكل عشوائي دون الظهور هجوميا.

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