بالفيديو| بعد 60 دقيقة.. مونانا يحرز هدف التعادل في مرمى المصري

نجح فريق مونانا الجابوني، في إحراز هدف التعادل بمرمى المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام بينهما الأن باستاد الصداقة، في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف في الدقيقة 57، بعد لعب ضربة ركنية على يمين مرمى المصري، نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني مع خروج خاطئ، من الحارس أحمد مسعود استقبلها لاعب مونانا برأسية داخل الشباك.