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بالفيديو| المصري يقطع نصف الطريق لدور المجموعات بتعادل إيجابي أمام مونانا

اليوم PM 05:55
كتب: محمد خيري
بالفيديو| المصري يقطع نصف الطريق لدور المجموعات بتعادل إيجابي أمام مونانا

المصري

نجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق التعادل الإيجابي أمام مضيفه مونانا الجابوني بهدف لكل فريق في المباراة الني أقيمت بينهما اليوم على ملعب الصداقة، في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وظهر الفريق البورسعيدي خلال الشوط بمستوى جيد، وسيطر على معظم فترات المباراة، بينما لعب الفريق الجابوني بشكل عشوائي دون الظهور هجوميا، وتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق أحمد جمعة، بعد ارتباك بين لاعبي مونانا داخل منطقة جزاء الفريق استغله «جمعة» واستحوذ على الكرة ثم سددها قوية على يمين المرمى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني تراجع الفريق البورسعيدي، إلى الدفاع وهو ما أدى إلى نجاح الفريق الجابوني في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 57، بعد لعب ضربة ركنية على يمين مرمى المصري، نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني مع خروج خاطئ، من الحارس أحمد مسعود استقبلها لاعب مونانا برأسية داخل الشباك.

ويحتاج الفريق البورسعيدي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الذهاب المقرر إقامتها يوم 18 الجاري باستاد بورسعيد، من أجل التعادل إلى دوري المجموعات.

هدف المصري

هدف مونانا

 

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