اتحاد الكرة يتهرب من عودة الجماهير للمدرجات فى كأس مصر

نقلا عن العدد الورقي

رفض مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، ممارسة أى ضغوط على الجهات الأمنية، لإقامة مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وفى مقدمتها الأهلى والداخلية يوم الجمعة المقبل، بحضور جماهيرى، ونقل اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، لقيادات وزارة الداخلية، تقدير مجلس الجبلاية لجهود الأمن، فى استكمال البطولات المحلية، وإقامة المباريات الأفريقية وخروجها بشكل مشرف، سواء للمنتخبات أو الأندية المصرية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة تلقى إخطاراً من الجهات الأمنية برفض حضور الجماهير مباريات دور الـ16 فى بطولة كأس مصر، وتضمن الإخطار أيضاً ترحيب مسئولى الأمن بالحضور الجماهيرى فى لقاءات كأس مصر بداية من دور ربع النهائى فى بطولة كأس مصر، على أن تكون الأعداد بشكل محدود، يذكر أن الأهلى سوف يلتقى فى دور الـ16 فى بطولة كأس مصر فريق الداخلية، والزمالك مع الإنتاج الحربى.

اجتماع موسع لتحديد شكل مسابقة دورى الدرجة الثانية..

من ناحية أخرى، دعا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، أندية دورى القسم الثانى، لحضور اجتماع موسع، يوم 17 أبريل الحالى، لتحديد شكل مسابقة دورى الدرجة الثانية، للموسم المقبل، وكانت أندية دورى القسم الثانى والقسم الثالث ومراكز الشباب، عقدت اجتماعاً خلال الفترة الماضية، لرفض تصريحات مسئولى اتحاد الكرة، بشأن دورى المجموعة الواحدة للممتاز «ب» 18 نادياً.

وجاء الاجتماع بناءً على دعوة من عاصم مرشد، رئيس نادى كوم حمادة، وترأس الجلسة سمير موسى، رئيس نادى الزرقا وسمير البطيخى ورضوان الزياتى وكيلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وطارق السيد رئيس نادى الأولمبى، وشهد الاجتماع حضور رؤساء أندية 76 نادياً، من أبرزها أسوان وبنى سويف وتليفونات بنى سويف ودمنهور وبلدية المحلة ومغاغة وقنا والحمام، وتم التصويت على رفض جميع القرارات بشأن إقامة دورى المجموعة الواحدة للممتاز ب، والإبقاء على نظام الثلاث مجموعات كما هو بصعود الأول من كل مجموعة وهبوط خمسة أندية، ومن الموسم المقبل هبوط ثلاثة أندية، أما مطالب أندية القسم الثالث إلغاء دورة الترقى على أن يكون الصعود مباشراً من القسم الثالث للممتاز «ب».

وغضب بين الحكام لعدم صرف مستحقاتهم

فى شأن مختلف سادت حالة من الغضب الشديد بين الحكام لعدم حصولهم على مستحقاتهم منذ بداية الموسم الحالى، فضلاً عن إسناد مباريات دورى القسمين الثانى والثالث لهما مجاناً دون الحصول على مقابل مادى، وعلى الرغم من إعلان لجنة الحكام اعتماد مجلس الجبلاية مبلغ مليون جنيه لحكام القسمين الثانى والثالث، إلا أن اللجنة لم تصرف أى مستحقات حتى الآن، وطالب حكام القسمين الثانى والثالث، بالحصول على مستحقاتهم ورواتبهم من لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، فى أقرب وقت ممكن.