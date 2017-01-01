مجلس الزمالك يواجه شبهات تهريب وشراء العملة من السوق السوداء.. والبحث عن مليون و400 ألف دولار

نقلا عن العدد الورقي

رصدت اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة بإدارة نادى الزمالك مالياً، عدداً من الأوراق المالية التى ستقوم بتسليمها إلى اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، التى تتضمن فاتورة بقيمة 100 ألف دولار، تم صرفها إلى أيمن حافظ، مدير الكرة بتاريخ 31 أغسطس 2017 «كاش»، حتى يقوم بتسليمها فى الأردن إلى الاتحاد الأردنى لكرة القدم، وهى عبارة عن قيمة الشرط الجزائى فى عقد المونتينيجرى نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفنى السابق للفريق، والذى رحل بعد فشله فنياً مع الزمالك. ووفقاً لمصدر داخل اللجنة، فإنه سيتم سؤال «حافظ» عن طريقة خروج مبلغ الـ100 ألف دولار من مطار القاهرة، كما سيتم سؤال مجلس الزمالك عن السبب وراء صرف الأموال «كاش» بدلاً من تحويلها للمدير الفنى أو الاتحاد الأردنى عبر الحساب البنكى، طالما أنه كانت هناك عدة حسابات مفتوحة بأسماء هانى زادة، عضو المجلس، وخيرى سيد، أمين الخزانة، ونصر عزام، المستشار القانونى للنادى.

فاتورة بـ100 ألف دولار لمدير الكرة وتوزيع المبلغ على اللاعبين للمرور من المطار..

وأكد المصدر أن المجلس ومدير الكرة قد يواجهان شبهة تهريب العملة خارج البلاد، فى حالة عدم نجاحهم فى إثبات أن تلك الأموال خرجت بشكل شرعى.

وكشف مصدر داخل الفريق لـ«الوطن» أن تلك الأموال تم توزيعها على اللاعبين أثناء الوجود فى المطار، وتم جمعها منهم فى الطائرة، نظراً لأنه من غير المسموح عبور مطار القاهرة بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار للشخص الواحد وفقاً للقانون.

اللجنة المالية تستفسر عن قيمة «رزاق».. المحضر رقم 38 يكشف: المجلس اشترى 95 ألف دولار لرحلة نيجيريا..

يأتى ذلك فى الوقت الذى لاحظت اللجنة المالية التابعة للوزارة أن نفس الأمر تكرر فى وجود إذن بصرف 100 ألف دولار لنبيل أبوزيد، وكيل اللاعبين، لتسليمها إلى نادى اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه، ولم يتم تحويل الأموال بشكل مباشر، وأكد مصدر من داخل اللجنة أنه سيتم إحالة كل تلك الأوراق للجان الرقابية المكلفة من النيابة بفحص أوراق النادى، تحسباً لوجود شبهة تهريب للعملة.

وفى ذات السياق، حصلت «الوطن» على نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة النادى رقم 38 بتاريخ 17 فبراير 2017 والممتدة بتاريخ 10 مارس 2017 والذى نص فى موضوعه رقم 65 على صرف مبلغ بالجنيه المصرى ما يعادل 95 ألف دولار نظير سفر بعثة فريق الكرة إلى نيجيريا لمواجهة فريق رينجرز النيجيرى ضمن دورى أبطال أفريقيا الذى كان يشارك فيه الفريق خلال تلك المدة.

وتضمن محضر المجلس أنه سيتم تحويل العملات من السوق الحرة «السوق السوداء» بسبب عدم توافر دولارات فى خزانة النادى، وستقوم اللجنة المالية بتسليم تلك الأوراق للجهات الرقابية لفحصها.

كما تقوم اللجنة حالياً بالبحث عن كيفية دفع قيم استعادة شيكابالا مقابل 650 ألف دولار من سبورتنج لشبونة ومحمد إبراهيم من ماريتمو مقابل 550 ألف دولار حيث لم يتم تحديد كيفية السداد وبالتالى سيصل الملبغ الذى تبحث اللجنة عنه إلى مليون و400 ألف دولار بعد إضافة 100 ألف دولار الخاصة بنيبوشا ومثلها لسيسيه.

المجلس يدعو لجمعية عمومية فى مايو المقبل.. و«مرتضى» يجهز لافتتاح النادى النهرى «الاثنين» رغم المخالفات

من جانبه، دعا مجلس إدارة الزمالك لعقد جمعية عمومية يومى الخميس والجمعة 10، 11 من شهر مايو المقبل، حيث سيتم مناقشة حسب ما جاء فى إعلان الزمالك «رفض الحراسة والوصاية من قبل الجهة الإدارية على أموال النادى دون حكم قضائى مع إخطار الجمعية العمومية بحجم المؤامرة التى تدبر ضد نادى الزمالك لهدم استقراره الرياضى والاجتماعى وتدميره، كما سيتم تفويض مجلس الإدارة فى تعديل لائحة النظام الأساسى للنادى، والنظر والبحث فى جميع العضويات المستثناة، وجميع العضويات المزورة».

كان رئيس الزمالك قد أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين المقبل دون الكشف عن سببه، إلا أن مؤشرات تؤكد أنه ينوى الإعلان عن افتتاح النادى النهرى، رغم أن لجنة من حى العجوزة أثبتت وجود مخالفات فى البناء، وبالتالى بات النادى النهرى مهدداً بالهدم للمرة الثالثة بعدما قامت قوات الحى بهدمه من قبل بسبب وجود مخالفات رفض رئيس الزمالك أن يتلافاها.