عاجل| نقل مدير حسابات الزمالك لمستشفى السجن

تدهورت حالة محمد بدر مدير حسابات نادى الزمالك خلال تواجده في السجن، وتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.

وكانت نيابة العجوزة قد قررت مؤخرا حبس محمد بدر مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالي لنادى الزمالك وعبد الكريم محمد أمين خزينة 15 يوم على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتعطيل سير عمل لجنة إدارة النادي المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمنوط بها إدارة الشئون المالية للنادي.