الشوط الأول| تعادل سلبي بين الزمالك والمقاصة بدون خطورة هجومية

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة الـ28، المؤجلة من منافسات الدوري الممتاز.

وحاول الفريق الأبيض الاندفاع هجوميا، من أجل إحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة 11، انطلاقة سريعة عن طريق أحمد داوودا في الجهة اليسرى ومحاولة لإرسال تمريرة عرضية لداخل منطقة جزاء نادي المقاصة لكن اصطدمت الكرة بالدفاع وخرجت إلى ضربة ركنية.

وواصل الزمالك هجومه بانطلاقة عن طريق أحمد فتوح في الجهة اليسرى في الدقيقة 16 توغل داخل منطقة جزاء المقاصة لكن تدخل معه الدفاع وانتهت بخروج الكرة إلى ضربة مرمى.

وانحصر الأداء في وسط الملعب بشكل كبير، في ظل افتقاد لاعبي الفريقين للدقة في إنهاء الهجمات، حيث غلب اللعب العشوائي الغير منظم بشكل كبير، حتى الدقيقة 30.

الدقيقة 34 تشهد كرة خطيرة للمقاصة عن طريق محمود وحيد الذي سدد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها "الشناوي" حارس الزمالك لضربة ركنية".

مع الدقائق الأخيرة للشوط الأول يهدأ الأداء بعد نشاط فريق المقاصة، ويحاول الزمالك عن طريق باسم مرسي لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة برصيد 54 نقطة من 29 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن الإسماعيلي الوصيف صاحب الـ60 نقطة من 30 مباراة.

ويتواجد المقاصة في المركز الـ13 بترتيب جدول المسابقة برصيد 34 نقطة من 29 مباراة.