«مروان وأجاي» يقودان هجوم الأهلي أمام سموحة

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الأهلي
أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري العام.
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: صبري رحيل، محمد نجيب، أيمن أشرف، محمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور، أكرم توفيق، وليد سليمان.
خط الهجوم: أجايي، أحمد حمودي، مروان محسن.
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