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إيهاب جلال للاعبي الزمالك: «انتو مش رجالة»

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
إيهاب جلال للاعبي الزمالك: «انتو مش رجالة»

الزمالك

شن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، غضبه الحاد على اللاعبين، بعد الخسارة اليوم أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري العام.

وقام «جلال» بتوبيخ اللاعبين داخل غرفة الملابس، قبل مغادرته الملعب في سيارة خاصة ومعه الجهاز المعاون قائلا: "انتوا مش رجالة وكسفتوني".

وكان المدير الفني أعلن استقالته رسميا عقب تلقي الخسارة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري المصري، لتتعقد فرص الفارس الأبيض في المنافسة على المركز الثاني.

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