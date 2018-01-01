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مرتضى منصور بعد الهزيمة أمام المقاصة: "إحنا بقينا حصالة"

منذ 28 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
مرتضى منصور بعد الهزيمة أمام المقاصة: "إحنا بقينا حصالة"

إيهاب جلال

 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن على إيهاب جلال تقديم استقالته لإسماعيلي الفأر رئيس اللجنة المالية بعد خسارة الفريق أمام مصر المقاصة بهدف نظيف.

وقال مرتضى في تصريحاته عقب الهزيمة أمام مصر المقاصة:"إحنا بقينا حصالة".

الجدير بالذكر أن الزمالك قد تلقي الهزيمة الثامنة هذا الموسم بعد الخسارة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري المصري، لتتعقد فرص الفارس الأبيض في المنافسة على المركز الثاني.

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