الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

راموس: اُفضل مواجهة برشلونة في نهائي الشامبيونزليج

بالصور| لاعب ارسنال يسخر من محاولته تكرار مقصية «رونالدو»

مدرب منتخب مصر بعد هزائم الزمالك المتتالية: "حسبي الله ونعم الوكيل"

مانشستر سيتي يجعل من «جوارديولا» الأغلى بالعالم

بالصور| الموقع الرسمي للزمالك يعلن رحيل إيهاب جلال

اليوم PM 09:01
كتب: محمود فؤاد
بالصور| الموقع الرسمي للزمالك يعلن رحيل إيهاب جلال

إيهاب جلال

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك تصريح لإيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من مصر المقاصة بهدف دون رد أنه رحل عن الفريق.

وقال جلال في تصريحه للموقع الرسمي أنه صادفه سوء حظ وقرار الرحيل هو الأفضل خلال الفترة الحالية

ويذكر أن تامر النحاس وكيل إيهاب جلال أكد أن المدير الفني مستمر في منصبه كمدير فني للأبيض، وسيقود التدريبات غدا.

 

أخبار متعلقة

بعد تعنيفه.. إيهاب جلال يتراجع عن الاستقالة

بعد تعنيفه.. إيهاب جلال يتراجع عن الاستقالة
إيهاب جلال عن غياب «حفني وإبراهيم»: «ارحموني لعبت بهم وخسرت في حاجة غلط»

إيهاب جلال عن غياب «حفني وإبراهيم»: «ارحموني لعبت بهم وخسرت في حاجة غلط»

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

بات إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك بعدما أعلن استقالته من تدريب الفريق مساء اليوم عقب الهزيمة التي تعرض لها الفر

اتجاه لتعيين نبيل محمود خلفًا لإيهاب جلال في الزمالك

يسود اتجاه قوي لدى مجلس إدارة الزمالك لإسناد مهمة قيادة الجهاز الفني بعد استقالة إيهاب جلال لمساعده نبيل محمود على أن يعاونه أيمن عبدالعزيز.

أخبار قد تعجبك

«أبوريدة» يقنع رئيس «فيفا» بالتدخل لإذاعة مباريات مصر فى المونديال

استطلاع رأى

  • ميلان

    ميلان

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • ساسولو

    ساسولو

  • تورينو

    تورينو

  • 1

    :

    0

    12:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • بورصا سبور

    بورصا سبور

  • 0

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري التركي
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • أرسنال

    أرسنال

  • 3

    :

    2

    03:15 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ساوثهامبتون

    ساوثهامبتون

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 1

    :

    1

    04:15 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 1

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 1

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • سموحة

    سموحة

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري
  • الأهلي

    الأهلي

الأكثر قراءة

بالفيديو| «كين» يقلص الفارق مع «صلاح» ويسجل هدفه الـ25 بالدوري الإنجليزي

حسن شحاتة عن ثنائي المنتخب: «واحد في بار والتاني على قهوة بيشرب شيشة»

رسالة عبد الله السعيد لـ"مرتضى".. "العقد مقابل الفلوس"
الأهلى يجهز «معلول وأزارو».. و«عبدالحفيظ»: رحيل اللاعبين شائعات