بالصور| الموقع الرسمي للزمالك يعلن رحيل إيهاب جلال

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك تصريح لإيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من مصر المقاصة بهدف دون رد أنه رحل عن الفريق.

وقال جلال في تصريحه للموقع الرسمي أنه صادفه سوء حظ وقرار الرحيل هو الأفضل خلال الفترة الحالية

ويذكر أن تامر النحاس وكيل إيهاب جلال أكد أن المدير الفني مستمر في منصبه كمدير فني للأبيض، وسيقود التدريبات غدا.