الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

تعادل فريقي الاهلي وسموحة سلبياً، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الجيش" ببرج العرب، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

وجاء اللقاء متوسط الأداء بين كلا الفريقين طوال شوطي اللقاء الاول والثاني، كما لم تسنح العديد من الفرص الخطيرة لأياً منهما.

دخل الأهلى اللقاء باحثا عن تحقيق العديد من الأرقام القياسية، وكانت له عدة محاولات هجومية لكن دون هجومة تذكر، فى المقابل حاول الفريق السكندرى امتصاص حماس لاعبى الأهلى.

بمرور الوقت تراجع الفريق السكندرى، وسط ضغط مكثف من لاعبى الأهلى، وكاد الفارس الأحمر أن يسجل أولى أهدافه في الدقيقة 22، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق صبري رحيل أبعدها مدافع سموحة محمود معاذ في توقيت نموذجي من أمام أقدام أحمد حمودي على القائم الثاني للمرمى.

وفي الدقيقة 62 من زمن المباراة، كاد مروان محسن أن يهدي فريقه أول الأهداف بعدما نجح في اختراق منطقة جزاء الفريق السكندري ببراعة، ليراوغ المهدي سليمان حارس سموحة ويمرر كرته للقادمون من الخلف، لكنها تصل لأحد مدافعي الخصم عن طريق الخطأ ويشتتها.

وفي الدقيقة 75 كاد ينجح وليد سليمان في تسجيل أول أهداف الأهلي واللقاء، بعدما سدد كرة قوية من ركلة حرة غير مباشرة من الجانب الأيسر لدفاعات سموحة وقرب منطقة جزاء الفريق السكندري، وكادت أن تباغت الكرة حارس الضيوف المهدي سليمان وتدخل مرماه بعدما لمست الكرة أحد مدافعي سموحة وتغير اتجاهها، لكن سليمان كان له راس أخر ونجح في السيطرة على كرته والأمساك بها في النهاية.

وأضاع محمد نجيب احد أخطر الفرص على الاطلاق بهذا اللقاء بعدما سدد كرة رأسية قوية من ركنية تم احتسابها لفريقه من الجانب الايسر، لكن المهدي سليمان حارس الفريق السكندري نجح للتصدي في الكرة.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 79 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 47 نقطة في المركز الخامس.