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«السعيد» يقترب من الدوري الفنلندي لإنقاذ المشاركة في كأس العالم

منذ 56 دقيقة
كتب: حسين غريب
«السعيد» يقترب من الدوري الفنلندي لإنقاذ المشاركة في كأس العالم

السعيد

يجري عبدالله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل إتمام انتقاله لأحد الأندية الفنلندية حتى نهائيات كأس العالم في يونيو المقبل، بروسيا.

ويعد الدوري الفنلندي ملاذًا جيدًا لـ"السعيد" من أجل إنقاذ حلم المشاركة في كأس العالم خاصة وأن القيد فيه لا يزال متاحًا حتى الآن،  خشية التجميد في الأهلي فترة ما قبل كأس العالم.

ويلقى "السعيد" في الوقت الحالي، دعمًا كبيرًا من هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إتمام انتقاله لأحد الأندية خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه لنهائيات كأس العالم، وخوفًا من هبوط مستواه.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"الوطن سبورت": "السعيد يتواجد في الوقت الحالي بفنلندا من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل تعاقده الجديد، والراتب الذي سيحصل عليه، وسيتم الإعلان عن إتمام رحيله بشكل رسمي في غضون ساعات بعد الاتفاق على كل شيئ".

كان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد أخرج السعيد من حساباته بعد أزمته الأخيرة، وأرجع قرار الدفع به لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وعرض الأهلي السعيد للبيع أو الإعارة بعد أزمة تمديد عقده للمارد الأحمر، والتوقيع في نفس الوقت على عقد جديد مع نادي الزمالك.

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