"جلسة ثلاثية" لحسم مصير "إيهاب جلال"

أكد أيمن حافظ، مدير الكرة بالزمالك أن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام على الكرة سوف يجتمع مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق، بعد مران اليوم، وسط حضور هاني زادة عضو المجلس، لحسم موقفه.

وتواجد إيهاب جلال، داخل الملعب الفرعي بإستاد القاهرة برفقة معاونيه، ولكنه جلس منفردا خارج الملعب ورفض قيادة المران استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل، في الجولة الحادية والثلاثين للدوري، ولكنه اكتفى بالمشاهدة.

وكان رئيس الزمالك، قد أعلن موافقته على قبول استقالة إيهاب جلال التي أعلنها أمس لوسائل الإعلام.