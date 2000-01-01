رسميا.. إيهاب جلال مستمر مع الزمالك

أكد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك احترامه الكامل لمجلس إدارة النادي وتمسكه بالبقاء في قيادة الفريق حتى نهاية تعاقده مع النادي.

وأضاف جلال بعد الجلسة التى جمعته اليوم مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة، وأيمن حافظ مدير الكرة بالفريق الأول، أن لم يعتد الهروب من مسئولياته، ويحترم كل قرارات المجلس التى يصدرها والذى وثق فيه وكلفه بقيادة الفريق فى الظروف الصعبة التى قبلها، مشددا على أنه يتعهد بإصلاح مسار الفريق فى الفترة المقبلة.

كما أشار جلال إلى أن التصريحات التى خرجت من رئيس النادي بعد المباراة أمام مصر المقاصة أمس تعتبر طبيعية ورد فعل لما حدث، وانه يحترم عقده مع النادي.

وأوضح إيهاب جلال أنه مستمر فى قيادة التدريبات للزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل.