الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

باسم علي يعود لتدريبات الأهلي بعد مواجهة الداخلية

الجهاز الفني للأهلي "يستكشف" الترجي قبل موقعة مايو

طبيب الأهلي يتسلم التقارير الطبية لـ«رامي ربيعة»

بالصور.. الاتحاد يُجدد عقود "نور وبازوكا وجدو"

إيهاب جلال للاعبى الزمالك: ندّمتونى على اليوم اللى درّبت فيه الفريق

منذ 33 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
إيهاب جلال للاعبى الزمالك: ندّمتونى على اليوم اللى درّبت فيه الفريق

تدريبات الزمالك

نقلا عن الورقى

رصدت «الوطن» الكواليس التى دارت داخل غرفة خلع ملابس الزمالك بعد انتهاء مباراة المقاصة والتى خسرها الأبيض بهدف دون رد.

 حيث رفض إيهاب جلال الحديث مع أى لاعب، وقال بصوت عالٍ: «حرام عليكم، انتو مش رجالة ومش ناقصكم حاجة، فيه ناس مكانها تلعب فى مراكز الشباب، وندمت بسببكم على اليوم اللى قبلت فيه تدريب الزمالك».

وخرج من الغرفة مباشرة، رافضاً حتى التقاط الصور مع الجماهير، واستقل سيارة خاصة للرحيل عن الملعب، ورفض العودة إلى القاهرة فى حافلة الفريق، لدرجة أن ثلاثة من الجماهير واجهوا إيهاب جلال ومعاونيه وهم داخل السيارة، وقالوا لهم: «ارحلوا يا أهلاوية، حرام عليكم، انتو جايين تخربوا الفريق»، إلا أن «جلال» استقبل ذلك بابتسامة ساخرة، وأعرب عن غضبه مما حدث خلال حديثه مع مساعديه حمد إبراهيم ومصطفى كمال، وهو يردد: «ياريتنى ما جيت، وفعلاً عشت كل ما كنت أسمعه قبل قبول المهمة، بس الحمد لله».

أخبار متعلقة

اليوم.. الزمالك يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة

اليوم.. الزمالك يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة
وكيل «تراوري»: انتقال اللاعب إلى الزمالك مرهون باستمرار إيهاب جلال

وكيل «تراوري»: انتقال اللاعب إلى الزمالك مرهون باستمرار إيهاب جلال

المقاصة: جلسة «عبد السلام والقيعي» ودية فقط.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لضم «مودي»

كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن الجلسة التي جمعت بين محمد عبد السلام، رئيس النادي، وعدلي القيعي،

وكيل إيهاب جلال: الزمالك «مش سبوبة» ولم أحصل على حقوقي في صفقتي «عنتر وعبد العزيز»

وجّه تامر النحاس، وكيل اللاعبين ووكيل إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، انتقادات حادة لبعض نجوم القلعة البيضاء الذين

أخبار قد تعجبك

العار يلاحق «زمالك مرتضى».. ورئيس النادى يحدد بديل «جلال»

استطلاع رأى

  • روما

    روما

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • برشلونة

    برشلونة

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

الأكثر قراءة

بالصور| رئيس الزمالك يسابق الزمن لافتتاح النادي النهري غدا

«مرتضى»: خليفة إيهاب جلال «أجنبي»

الأهلي يحصل على «5 ملايين» جنيه مقابل انتقال «السعيد» للدوري الفنلندي
الأهلى يبحث طريقة استعادة «جمعة».. و«البدرى» يتّهم البدلاء بالاستهتار أمام سموحة