إيهاب جلال للاعبى الزمالك: ندّمتونى على اليوم اللى درّبت فيه الفريق

نقلا عن الورقى

رصدت «الوطن» الكواليس التى دارت داخل غرفة خلع ملابس الزمالك بعد انتهاء مباراة المقاصة والتى خسرها الأبيض بهدف دون رد.

حيث رفض إيهاب جلال الحديث مع أى لاعب، وقال بصوت عالٍ: «حرام عليكم، انتو مش رجالة ومش ناقصكم حاجة، فيه ناس مكانها تلعب فى مراكز الشباب، وندمت بسببكم على اليوم اللى قبلت فيه تدريب الزمالك».

وخرج من الغرفة مباشرة، رافضاً حتى التقاط الصور مع الجماهير، واستقل سيارة خاصة للرحيل عن الملعب، ورفض العودة إلى القاهرة فى حافلة الفريق، لدرجة أن ثلاثة من الجماهير واجهوا إيهاب جلال ومعاونيه وهم داخل السيارة، وقالوا لهم: «ارحلوا يا أهلاوية، حرام عليكم، انتو جايين تخربوا الفريق»، إلا أن «جلال» استقبل ذلك بابتسامة ساخرة، وأعرب عن غضبه مما حدث خلال حديثه مع مساعديه حمد إبراهيم ومصطفى كمال، وهو يردد: «ياريتنى ما جيت، وفعلاً عشت كل ما كنت أسمعه قبل قبول المهمة، بس الحمد لله».