بالمستندات| مرتضى منصور يضحي بهاني زادة ويعترف عليه

اعترف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هاني زادة عضو مجلس الإدارة وراء المخالفات التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة، وذلك خلال محادثات نصية تليفونية، بينه وبين الإعلامي سامي عبد الرضي، معترفا نصيا وكتابيا على إدانة «زادة» وأنه وراء المخالفات في النادي.

وقال «مرتضى» نصا في رسالة تليفونية: "أنت عارف أن المشكلة في هاني زادة وأسمي أصلا مش في الموضوع"، في إعتراف منه بتحميل زادة المسئولية والتضحية به وهو السيناريو المتوقع من رئيس النادي تجاه عضو مجلس الإدارة في المرحلة المقبلة في محاولات لرئيس النادي للنجاة بشكل شخصي من الاتهامات الموجهة لمجلس الإدارة، في التحقيقات الجارية بخصوص إنشاء حسابات بنكية بإسم هاني زادة وهو مايخالف القانون.

محادثات متبادلة بين مرتضى وسامي عبد الراضي