«مرتضى» عن إيهاب جلال: «فاشل ومعرفش حد بالإسم ده»

تحدث أحد المقربين من رئيس نادي الزمالك معه خلال الساعات القليلة الماضية عن أزمة إيهاب جلال المدير الفني للفريق وطالبه بالعفو عنه ومنحه الفرصة من جديد وتكوين فريق للموسم الجديد.

وعلم «الوطن سبورت» أن رئيس الزمالك انفعل بشدة علي من تحدث معه في هذا الأمر وقال له نصا "دا مدرب فاشل ومعرفش حد بالاسم ده وبعدين هو قدم استقالته وتم قبولها".

يذكر أن «الوطن» نشر خبر بالأمس أن رئيس نادي الزمالك أجرى اتصالا هاتفيا مع إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة وأبلغه بأنه يرفض استمرار إيهاب جلال المدير الفني للفريق في منصبه.

وتابع «مرتضى» خلال حديثه مع «تيجانا»: "الجلسة اللي عملتوها دي مش في دماغي ولا أعترف بها وإيهاب أفندي استقال وإحنا قبلنا".

وقال «مرتضى» لإسماعيل يوسف إذا أراد إيهاب جلال الاستمرار فلن يحصل على مقابل مادي وعليه أن يعمل بدون أجر.