جماهير الزمالك للاعبين: «اللي مش قد التيشرت يمشي»

رفعت جماهير نادي الزمالك، لافتة خلال تواجدها في استاد القاهرة لمتابعة مواجهة الأبيض أمام الاتحاد السكندري مكتوب عليها «اللي مش قد التيشرت.. يمشي».

ويلتقي الفريق الأبيض أمام الاتحاد بعد قليل، بالجولة الـ31 من مسابقة الدوري العام، حيث يأمل الزمالك في العود للانتصارات بعد الخسارة في الجولتين السابقتين أمام الإسماعيلي ومصر المقاصة.