الشوط الأول| الزمالك يتقدم على الاتحاد «المستسلم»

أنهى الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام الاتحاد متقدمًا بهدف دون رد، سجله باسم مرسي في الدقيقة 20، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

وأهدر باسم مرسي بغرابة شديدة هدفًا مؤكدًا في الدقيقة الثالثة من اللقاء، بعدما سدد من باتجاة المرمى لكن الحارس الهاني سليمان أبعدها لركنية.

وانحصر اللعب بشكل كبير في وسط الملعب، في ظل رغبة الزمالك في التسجيل مبكرًا، إلا أن الاتحاد بادر الأبيض بالهجوم لكن بخطورة أقل.

من جديد يهدر باسم مرسي رأسية خطيرة للزمالك في الدقيقة 11 من زمن المباراة وتمر الكرة ضربة مرمى.

رد الاتحاد عن طريق بناهيني ورمزي خالد لكن محاولتهما لم ترتق للجدية، ومع الدقيقة 20 ينجح باسم مرسي في تسجيل الهدف الأول للزمالك، بعد تلقيه عرضية متقنة من حمدي النقاز، ليحولها بسهولة في المرمى.

هدأ اللعب بشكل كبير بعد هدف باسم مرسي، واكتفى الزمالك بمحاولات "عنتر"، و"مدبولي" الفردية، بالإضافة للسيطرة على الكرة في وسط الملعب، وتراجع الاتحاد بشكل كبير.

مع الدقيقة 31 سدد محمود عبدالعزيز كرة خطيرة باتجاه مرمى الحارس الهاني سليمان لكنها تصطدم بالقائم الأيسر وتعود لداخل الملعب مجددًا.

مع الدقائق الأخيرة للشوط الأول واصل الأبيض سيطرته على مجريات الأمور في ظل استسلام الاتحاد بشكل كبير.

ويلتقي الزمالك مع ضيفه الاتحاد السكندري في إطار الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة، ويحتاج الفارس الأبيض لمصالحة جماهيره الحزينة بسبب النتائج السيئة مؤخرا بالإضافة إلى منافسته على المركز الثاني مع الإسماعيلي والمصري، بينما يأمل سيد البلد في مواصلة النتائج الإيجابية تحت قيادة محمد عمر المدير الفني.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد32 نقطة.