عاجل| إصابة قوية «للشناوي».. ونزول جنش

تعرض أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك للإصابة مع بداية الشوط الثاني أمام الاتحاد السكندري، ليضطر إيهاب جلال مدرب الزمالك لاستبداله بنزول محمود عبد الرحمن "جنش".

وخرج الشناوي من ملعب اللقاء محمولا على نقالة بعد الإصابة التي تعرض لها في شوط المباراة الثاني.

وحاول الجهاز الطبي للزمالك علاج حارس الفريق في ملعب اللقاء، قبل أن يطلب الطبيب من الجهاز الفني استبداله، ليضطر إيهاب جلال للدفع بالحارس محمود جنش.

ويتقدم الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.