عاجل| إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي، بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري العام.

وسقط الزمالك في فخ الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المرتبة الثامن برصيد 39 نقطة.