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اتجاه لإقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

اليوم PM 10:10
كتب: محمود فؤاد
اتجاه لإقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

إيهاب جلال

يسود اتجاه داخل إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بإقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، عقب خسارة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

وعلم "الوطن سبورت" أن رئيس الزمالك أخطر بعض مسؤولي النادي الذين حضروا مباراة الفريق الأبيض بذلك.

وخسر الزمالك أمام الاتحاد اليوم في الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة له هذا الموسم في الدوري الممتاز، بعد ظهور باهت للأبيض وتقهقر في المستوى خاصة في الشوط الثاني رغم التقدم بهدف في الشوط الأول، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 54 في المركز الثالث.

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