«مرتضى»: «إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مرة ثانية»

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك المدير الفني إيهاب جلال بعد الخسارة من الاتحاد 2-1، في الدوري الممتاز اليوم.

وقال رئيس الزمالك: "إيهاب جلال لن يدخل نادى الزمالك مرة أخرى حتى لو له متعلقات شخصية بالنادى لن يسمح له بالحضور والحصول عليها كما أن الزمالك لن يسدد شرطه الجزائى لنادى إنبى".

وخسر الزمالك أمام الاتحاد اليوم في الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة له هذا الموسم في الدوري الممتاز، بعد ظهور باهت للأبيض وتقهقر في المستوى خاصة في الشوط الثاني رغم التقدم بهدف في الشوط الأول، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 54 في المركز الثالث، وأعلن مجلس إدارة الأبيض إقالة إيهاب جلال رسميًا.